Agricultor morre após ser atingido por árvore em Uruburetama

Um agricultor de 49 anos morreu após ser atingido por uma árvore durante a limpeza de um sítio, localizado na serra do município de Uruburetama, a 119,5 km de Fortaleza. O caso ocorreu na manhã desta quarta-feira, 1º. Equipes dos Bombeiros Militares e da Defesa Civil de Itapipoca estiveram presentes no local para atender à ocorrência.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a vítima, identificada como Francisco Alves do Nascimento Silva, também conhecido como “João da Nova”, estava limpando o terreno do sítio, no distrito de Mundaú, quando, por volta das 10 horas da manhã, uma palmeira de grande porte o atingiu.

O tenente-coronel Mardens Vasconcelos, comandante da 5ª Companhia do 3º Batalhão, com sede em Itapipoca, explica que, segundo relatos, Francisco estava capinando quando percebeu que a árvore estava caindo. "Ele tentou ainda fugir da árvore, mas ela foi mais rápida e caiu sobre ele", afirma.

Ele aponta ainda que no momento em que a árvore caiu, não estava chovendo, mas há possibilidade de que as chuvas registradas no município tenham colaborado para a queda da palmeira. Conforme dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), atualizados às 15 horas desta quarta-feira, 1º, o posto Açude Mundaú, em Uruburetama, registrou chuvas de 32 milímetros.

Foi constatada morte instantânea em decorrência dos danos físicos causados pelo acidente.



O corpo de Francisco Alves foi retirado pela Defesa Civil do município com a ajuda de populares, que o colocaram em uma rede e amarraram a uma vara, fazendo o trajeto serra a baixo. Os bombeiros agilizaram a presença da Polícia Militar e da Perícia Forense (Pefoce), com o rabecão.

