Com 15 casos, número de policiais mortos no Ceará é o maior desde 2017

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Com a confirmação, nessa segunda-feira, 9, da morte do soldado da Polícia Militar Antônio Almir Pereira Mota Filho, de 29 anos — baleado na cabeça na última quinta-feira, 5, em Boa Viagem (Sertão de Canindé) —, subiu para 15 o número de policiais mortos neste ano no Estado.