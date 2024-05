PM morre após assalto no Conjunto Ceará; vítima foi atingida por sete disparos

identificação do policial militar reservista, vítima de homicídio na última terça-feira, 21 Crédito: Via WhatsApp O POVO

Um policial militar da reserva, identificado como José Hélio Ribeiro,69, que foi baleado na última terça-feira, 21, morreu no Instituto José Frota (IJF) no mesmo dia em que foi alvejado durante assalto no bairro Conjunto Ceará, em Fortaleza. O policial estava sentado na calçada de um estabelecimento quando foi abordado por um homem a pé, que sacou uma arma contra a vítima, conforme vídeo que circula nas redes sociais. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine José Hélio reagiu ao assalto e, durante luta corporal, foi alvejado. Um outro homem chegou ao local em uma motocicleta para dar cobertura ao suspeito, e a dupla fugiu no veículo com arma do policial.