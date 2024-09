Segundo suspeito de latrocínio contra policial militar é preso em Fortaleza

O segundo suspeito de cometer um latrocínio contra o policial militar Gledson Coelho de Araújo, 47, foi preso nessa sexta-feira, 27, em Fortaleza, pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE). O primeiro suspeito foi preso em Pernambuco após o crime, registrado no bairro Jardim América, na capital cearense, em março deste ano.

O homem de 24 anos foi identificado por agentes da 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), com o apoio do Núcleo de Inteligência (NUIP) do DHPP, que realiza as investigações do latrocínio.

Um mandado de prisão preventiva foi cumprido em desfavor do suspeito e encontra-se à disposição da Justiça.