PM da Reserva e suspeito de assalto morrem em troca de tiros na Parangaba

O caso foi registrado por câmeras de vigilância. As imagens mostram que o PM estava na lateral do estabelecimento, acompanhado de um grupo de trabalhadores, quando pelo menos dois homens armados chegam e abordam o grupo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que, além do homem que foi baleado e sobreviveu, um outro suspeito do crime foi preso. "As Forças de Segurança estão em diligências para identificar e capturar outros possíveis envolvidos no crime", afirmou.

A SSPDS ainda informou que o tenente havia ingressado na PM em 9 de junho de 1986. "A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a PMCE, se solidarizam com a família e os amigos do policial militar".