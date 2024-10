Uma mulher e dois homens são presos pela morte de PM durante assalto em Fortaleza

O crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Na ocasião, o policial militar Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, lotado no Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ofensivas (CPRaio), foi morto a tiros em uma tentativa de assalto

Trio suspeito de assassinar o policial militar Félix Batista de Almeida Neto, de 35 anos, foi capturado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) nessa quarta-feira, 30. O crime ocorreu em janeiro deste ano, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza. Na ocasião, o policial militar de 35 anos, lotado no Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ofensivas (CPRaio) foi morto a tiros em uma tentativa de assalto.

Na quarta-feira, 30, as equipes da PC-CE cumpriram três mandados de prisão temporária e seis de busca e apreensão contra os três suspeitos. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), as investigações indicam que dois homens, de 22 e 25 anos, e uma mulher de 24 anos, são apontados por envolvimento no crime contra o policial, classificado como latrocínio - roubo seguido de morte.

As equipes da Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) se deslocaram ao endereço indicado, onde localizaram os suspeitos e, mediante apresentação de ordem judicial, realizaram a captura. Durante o cumprimento dos mandados, o casal -homem de 22 anos e a mulher de 24- foi flagrado em posse de maconha, crack e uma quantia em dinheiro.