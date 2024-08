Dupla é denunciada por morte de PM que levou machadadas em Caucaia

O Ministério Público Estadual (MPCE) denunciou nessa terça-feira, 20, dois homens acusados de envolvimento no assassinato do policial militar David dos Santos Silva , de 30 anos, morto em 13 de julho último no bairro Marechal Rondon , em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

O MPCE ainda afirma que mais disparos foram efetuados contra David enquanto este já se encontrava no chão. Em seguida, um dos adolescentes, acompanhado de Ednaldo, teriam passado a golpear a vítima com um machado.



Wellington foi preso ainda em estado de flagrante, no dia 13 de julho, em um motel localizado no bairro Tabapuazinho. A investigação apontou que ele é o chefe da facção criminosa Massa Carcerária na comunidade do Estádio, localizado no bairro Marechal Rondon.



“Wellington, vulgo ‘MAGUIN’, em que pese dar versão divergente da dinâmica dos fatos, confessa que atirou contra a vítima”, afirma o MPCE, que acrescenta que Ednaldo seria o “braço direito” dele. Ednaldo é procurado pelas forças de segurança do Estado.