Suspeito de matar PM no Olavo Oliveira tem prisão preventiva decretada

O homem preso suspeito de envolvimento na morte do sargento Flávio Nascimento Rodrigues, na noite dessa segunda-feira, 10, teve a prisão preventiva decretada em audiência de custódia realizada nesta terça-feira, 11.

Conforme a 11ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Manuel Rômulo Barbosa, de 23 anos, fazia parte do trio que cometeu o latrocínio em face do PM, fato registrado no bairro Olavo Oliveira, em Fortaleza.



Ele foi preso instantes após o crime, ainda em estado de flagrante. Além de Manuel, participaram do latrocínio, conforme a Polícia Civil, Thiago Frota Gomes e Davi Sampaio Soares. Thiago foi morto em intervenção policial durante as buscas por suspeitos. Já Davi segue sendo procurado pelas forças de segurança.