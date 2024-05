Dois suspeitos de matar terceiro-sargento em Fortaleza são presos

O crime aconteceu no último dia 3 de abril, quando a vítima estava a caminho do quartel onde trabalhava

Suspeitos de matar o policial militar Carlos Antônio de Sousa, 45 anos, foram presos na última quinta-feira, 2, e na sexta-feira, 3. O crime aconteceu no último dia 3 de abril no bairro Parque Santa Rosa, na capital cearense. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil do Ceará (PC-CE) na manhã desta segunda, 6.

De acordo com a Polícia Civil, o crime foi enquadrado como um latrocínio (roubo seguido de morte), e os investigados foram capturados no bairro Bom Jardim, em Fortaleza, e no município de Fortim, a 132,5 km de Fortaleza.

Mais detalhes sobre a investigação serão divulgado em coletiva de imprensa no fim da manhã desta segunda, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), na Capital.