Policial morto em Ubajara foi atingido por colega de farda, diz SSPDS

A informação foi confirmada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e também consta no Auto de Prisão em Flagrante (APF) de Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, de 42 anos, preso suspeito de integrar o grupo criminoso que era perseguido pelos policiais antes da morte do soldado.

De acordo com a SSPDS, a arma do policial será submetida ao trabalho pericial realizado pela Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce). "Por fim, a Pasta informa, ainda, que serão instauradas as medidas cabíveis relacionadas ao inquérito policial militar", diz a nota enviada.

Francisco Wenderson foi autuado somente por tentativa de homicídio, já que o bando que compunha teria atirado contra os PMs, e não pelo homicídio do soldado Granjeiro.



Como foi o caso

Conforme depoimento de um terceiro PM que participou da ação, era por volta de 18 horas quando os policiais avistaram um veículo com quatro homens no bairro São Sebastião. Eles decidiram abordar o veículo, mas a voz de parada não foi atendida. Teve início, então, a perseguição.

“(O depoente diz) Que o veículo entrou em uma rua nas proximidades da Rodoviária de Ubajara e que os homens começaram a disparar em direção à viatura e que o depoente começou a revidar e acredita que tenha acertado algo pois o carro perdeu o controle e bateu em um muro”, consta no depoimento do militar.



O PM prosseguiu dizendo que saiu do carro e continuou a disparar contra os criminosos. Dois dos quatro suspeitos conseguiram fugir em direção à mata, enquanto os outros dois continuaram a atirar, até o PM conseguir acertá-los. Os dois suspeitos, ainda não identificados, morreram.