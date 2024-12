Sargento da PM morre em acidente de trânsito no Centro de Fortaleza

Repórter do caderno de Cidades

A moto em que Gleses Cunha da Silva estava colidiu com um ônibus. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O policial fazia parte da corporação há 31 anos

Um sargento da Polícia Militar morreu em um acidente de trânsito ocorrido por volta das 6 horas da manhã deste sábado, 7, no Centro de Fortaleza. Gleses Cunha da Silva, de 53 anos, trafegava em uma moto, que colidiu com um ônibus nas proximidades do cruzamento das ruas Antônio Pompeu e Solon Pinheiro.

O POVO apurou que o militar chegou a ser socorrido ao Instituto Dr. José Frota (IJF), mas não resistiu. Gleses era lotado na 1ª Companhia do 16º Batalhão de Polícia Militar (1ª Cia/ 16º BPM), localizada no bairro Messejana.