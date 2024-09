Subtenente da PM é assassinado na Praia do Futuro, em Fortaleza

Um subtenente da Polícia Militar foi morto neste sábado, 21, no bairro Praia do Futuro , em Fortaleza .

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) estão, neste momento, em diligências ininterruptas para identificar e capturar os suspeitos de envolvimento na morte de um subtenente da PMCE, de 48 anos, que estava de folga, ocorrida na noite deste sábado (21), na Praia do Futuro - Área Integrada de Segurança 10 (AIS 10) de Fortaleza. A vítima foi lesionada e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas e estão no local. As Forças de Segurança seguem realizando diligências visando elucidar o caso. A ocorrência está em andamento.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o caso. A pasta ainda lamentou “profundamente” a morte do policial e afirmou que “se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”.

O policial militar ingressou na corporação em setembro de 1993, desempenhando importantes serviços em defesa do bem-estar da população cearense. Ele estava, atualmente, no Batalhão de Polícia de Guarda Externa Presídios Estadual Penal (BPGEP), em Itaitinga. A SSPDS ressalta que lamenta profundamente a morte do policial militar e se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição.

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/.

As informações também podem ser encaminhadas para o telefone (85)3257-4807, do DHPP, que também é o WhatsApp do Departamento. O sigilo e o anonimato são garantidos.