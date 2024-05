Ex-secretário de segurança de Icó é executado dentro de frigorifico

O policial militar sargento Geilson teria saído do cargo na prefeitura, pois teria objetivo de disputar eleições

Crédito: Leitor Via WhatsApp

O sargento da Polícia Militar Geilson Pereira Lima foi morto dentro de um frigorífico no município de Icó , a 361 quilômetros de Fortaleza. O caso foi registrado nesta quinta-feira, 9.

Imagens das câmeras de segurança obtidas pelo O POVO mostram o momento que dois homens entram no estabelecimento. Ambos estão armados e fogem após o crime.

No último dia 7, um ex-policial militar que atuava como suplente de vereador foi morto a tiros de fuzil no município do Crato. Erasmo Morais foi policial por dois anos e expulso da corporação em razão de processos administrativos relacionados a extorsão e associação criminosa.