Policial é assassinado em Porteiras; vítima usava tornozeleira eletrônica

Um sargento da Polícia Militar, identificado como João Genivaldo Martins, 54, foi morto na manhã deste domingo, 26, no município de Porteiras, no Ceará. De acordo com informações da Polícia, o PM estava em um bar quando foi atingido por tiros. Na ocorrência, ele estava usando tornozeleira eletrônica. Outras três pessoas foram lesionadas.

O POVO teve acesso à ficha criminal de João Genivaldo, que consta crime de tortura, enquadrado como constrangimento a alguém com emprego de violência ou grave ameaça; violência doméstica e familiar contra a mulher; infração penal por ameaça à integridade e homicídio.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSPDS) afirmou que as circunstâncias do crime estão sendo apuradas. A pasta também revelou que o homem estava na condição de agregado, pois estava afastado da corporação desde 2011.