Chacina em Viçosa, com 7 mortos, é a maior no Ceará desde 2020; relembre

As vítimas da chacina em Viçosa do Ceará foram rendidas com mãos para o alto antes de serem executadas Crédito: Via WhatsApp O POVO

A chacina registrada na madrugada desta quinta-feira, 20, é a quarta deste ano e a maior no Ceará desde de 2020. Sete pessoas foram mortas e duas ficaram feridos - os crimes estariam relacionados a brigas entre facções criminosas. As outras chacinas aconteceram nos municípios de Aracoiaba, Cascavel e Caucaia, todas com quatro mortos cada. Duas das chacinas registradas neste ano no Ceará aconteceram no mesmo dia, 17 de fevereiro. Em Caucaia, em um sítio localizado em Urucutuba, quatro mulheres foram mortas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Um sobrevivente do crime, que conseguiu escapar porque estava em um quarto onde os criminosos não entraram, revelou a autoria da chacina.