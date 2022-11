Condenados por chacina de Quixeramobim fogem de viatura e estão foragidos

Fuga ocorreu enquanto criminosos voltavam do julgamento onde foram condenados a sentenças que, juntas, somam cerca de 207 anos de reclusão

Três integrantes de uma facção criminosa no Ceará que são acusados de envolvimento na chacina de Quixeramobim, matança que ocorreu em 2018, escaparam de uma viatura policial e fugiram na noite da sexta-feira, 25. Fuga ocorreu enquanto eles voltavam do julgamento onde foram condenados a sentenças que, juntas, somam 207 anos e quatro meses de reclusão.

Informações são da Secretaria da Administração Penitenciária do Estado (SAP), que investiga o caso. Conforme a SAP, eles teriam arrombado a grade da cela do veículo e pulado do carro em movimento, o qual estava a caminho de uma unidade prisional.

A chacina aconteceu há cerca de quatro anos e resultou na morte de um homem e de três mulheres. O processo tramitava na Comarca de Quixeramobim, mas foi transferido à 1ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, e o julgamento dos acusados ocorreu ao longo dessa sexta.

Os réus condenados foram: Mateus Fernandes de Sousa (66 anos de reclusão), Izaias Maciel da Costa (70 anos e 08 meses de reclusão) e Francisco Fábio Aragão da Silva, (70 anos e 08 meses de reclusão). Condenação do trio foi por homicídios qualificados pelos motivo torpe, disputa de facções criminosas e recurso que impossibilitou as defesas das vítimas, bem como por integrarem organização criminosa.

Enquanto voltavam da audiência judicial no fórum Clóvis Bevilaqua, contudo, os internos fugiram da viatura da polícia penal.

"Os quatros policiais penais responsáveis pela escolta, devidamente armados, treinados e equipados, só perceberam a fuga ao chegarem à unidade prisional", informou a SAP. Ainda segundo a secretaria, "equipes do Grupo de Apoio Penitenciário (GAP) abriram buscas na tentativa de recapturar os foragidos".

Também contribuem nas buscas equipamentos como drones e câmeras termais. "A SAP comunica que já abriu uma investigação interna rigorosa para apurar o ocorrido na noite desta sexta-feira, além de ter encaminhado a situação para a Delegacia de Assuntos Internos (DAI)", pontua.

Confira fotos dos fugitivos:

chacina de Quixeramobim: como aconteceu

A chacina ocorreu em junho de 2018, no Assentamento Irmã Tereza, no Bairro Conjunto Esperança, em Quixeramobim. Na ocasião, homens encapuzados chegaram em veículos e começaram a atirar contra pessoas que estavam em uma residência.

Cinco pessoas foram atingidas com os disparos e, dessas, quatro morreram poucos segundos depois da ação. O único sobrevivente foi um homem de 52 anos, que foi socorrido.

Entre as vítimas que morreram estavam Débora Mayra do Nascimento de Souza, 16, e Antônia Heyla Ferreira Galdino, 20, ambas sem antecedentes criminais, Antônia Damila Alves Pereira, 25, que respondia por tráfico ilícito de drogas, e Francisco Neto Lopes de Sousa 22, com passagem por homicídio doloso.

