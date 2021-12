Chacina em Viçosa do Ceará: quatro pessoas foram assassinadas a tiros dentro de casa

Quatro pessoas foram mortas na cidade de Viçosa do Ceará, localizada na microrregião da Ibiapaba, na madrugada deste sábado, 11. Conforme nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), dois homens e duas mulheres foram assassinados a tiros por indivíduos em um imóvel do bairro Santa Cecília.

As vítimas ainda não foram identificadas formalmente. Agentes de segurança do Estado atuam para identificar e prender os envolvidos na ocorrência.

A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada e realizou os primeiros levantamentos no local.

Ainda segundo a nota, equipes do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio), do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e da Força Tática (FT) reforçam o policiamento na região. As investigações estão a cargo da Delegacia Regional de Tianguá.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações também podem ser encaminhadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.

