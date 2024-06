Ceará tem quatro cidades entre 50 com a maior taxa de homicídios do País

Os dados são referentes ao ano de 2022, considerando a taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes. No País, o município com maior índice fica na Bahia

Quatro cidades cearenses estão entre as 50 mais violentas do Brasil, de acordo com dados do Atlas da Violência 2024. O levantamento com dados referentes ao ano de 2022 considera os municípios com mais de 100 mil habitantes. Maracanaú ficou em 18º lugar, Caucaia em 21º, Sobral em 38º e Fortaleza em 47º.

Os dados do Atlas da Violência, estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), foram divulgados na terça-feira, 18.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No ranking, o município brasileiro com a maior taxa de homicídios estimados por 100 mil habitantes é Santo Antônio de Jesus, na Bahia, com taxa de 94,1.