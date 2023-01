Ceará termina 2022 com três chacinas registradas, redução em relação a 2021

As ocorrências, registradas em Juazeiro do Norte, Fortaleza e Monsenhor Tabosa, deixaram 12 mortos. Em 2021, sete chacinas deixaram 31 mortos

O ano de 2022 terminou com três chacinas registradas no Estado, ocorrências com mais de três mortos. Trata-se de uma redução em relação a 2021, quando sete chacinas foram registradas. Todos os casos tiveram a disputa entre facções criminosas como pano de fundo.

As chacinas registradas no ano passado ocorreram em Juazeiro do Norte (Cariri cearense), em Fortaleza (na comunidade do Lagamar, no bairro São João do Tauape) e em Monsenhor Tabosa (Sertão dos Crateús). Ao todo, os crimes deixaram 13 mortos.

O primeiro caso ocorreu em Juazeiro, em 8 de fevereiro, e deixou cinco mortos: Lucicleide da Silva, Joselito dos Santos Braga, Rafael Martins Tavares, José Anderson Moreira de França e Francisca Luiz de França. Além disso, outras cinco pessoas ficaram feridas, inclusive, uma criança de quatro anos.

Conforme as investigações da Polícia Civil, o crime foi praticado em decorrência do conflito entre facções criminosas. No momento da execução, os assassinos gritavam o nome da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE). Doze pessoas foram indiciadas pelo crime, informa a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Em 18 de fevereiro, quatro pessoas foram mortas na comunidade do Lagamar. As vítimas foram identificadas como Airton da Silva Defino, 27; Cauê Silva da Paz, 16 anos; Eduardo Beserra do Nascimento, 18; e Yuri da Silva Souza, 21. Até hoje, ninguém foi preso pelo crime, mesmo que oito suspeitos de envolvimento no crime tenham sido identificados, conforme mostrou O POVO em maio último.

Conforme as investigações, as vítimas seriam subordinados de Felipe Bruno Nunes Pereira, o "Boladão", que seria integrante da GDE, mas teria decidido deixar a facção e aliar-se ao Terceiro Comando Puro (TCP). Por conta disso teria ocorrido o crime. Ao todo, as vítimas foram atingidas por mais de 70 disparos.

Já a terceira chacina do ano ocorreu em 24 de maio. Na ocasião, foram mortos: Joaquim Nunes da Silva, de 70 anos, Marcelo Lima Santos, de 14 anos, João Francisco Lima Santos, de 12 anos, e Francisco das Chagas Pereira dos Santos, de 40 anos. Também foram feridas duas meninas de 10 e 11 anos e uma adolescente de 18 anos.



Quatro homens foram presos e denunciados pelo crime. A motivação da chacina, conforme a Polícia, seria a disputa entre facções; os assassinos seriam da GDE e buscavam um rival da facção Comando Vermelho (CV). Ele, porém, não foi encontrado na casa onde três das vítimas foram mortas e, por isso, os criminosos passaram a atirar aleatoriamente contra parentes dele. Cerca de dez minutos depois, os criminosos mataram a quarta vítima, Francisco das Chagas.

Sobre o assunto, a SSPDS se manifestou ressaltando que os homicídios caíram 10,7% no Estado, de janeiro a novembro de 2022, na comparação com o mesmo período de 2021. Além disso, a pasta citou investimentos feitos ao longo do ano, como a as instalações de 69 bases do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) e 67 Centrais de Videomonitoramento em todo o Estado. Também foram mencionadas as nomeações de mais de 500 novos policiais civis e 2.387 novos policiais militares ao longo de 2022.

Relembre as chacinas ocorridas no Ceará nos últimos anos

2021 — Sete chacinas, que deixaram 31 mortos

11 de abril — Chacina no Parque São Gerardo, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza): 4 mortos

25 de abril — Chacina no bairro Barroso, em Fortaleza: 4 mortos e um suspeito morto em intervenção policial

31 de julho — Chacina em Boqueirão das Araras, Caucaia: 5 mortos

18 de setembro — Chacina em Chorozinho (Região Metropolitana de Fortaleza): 4 mortos

4 de outubro — Chacina em Guaraciaba do Norte (Serra da Ibiapaba): 4 mortos

11 de dezembro — Chacina em Viçosa do Ceará (Serra da Ibiapaba): 4 mortos

25 de dezembro — Chacina no bairro Sapiranga, em Fortaleza: 5 mortos.



2020 — Três chacinas, que deixaram 16 mortos

14 de maio — Chacina em Maranguape (Região Metropolitana de Fortaleza): 4 mortos

18 de outubro — Chacina em Quiterianópolis (Sertão dos Inhamuns): 5 mortos

29 de novembro — Chacina em Ibaretama (Sertão Central): 7 mortos



2019 — Uma chacina, que deixou quatro mortos

29 de março — Chacina no bairro Mondubim, em Fortaleza: 4 mortos



2018 — Oito chacinas, que deixaram 62 mortos

7 de janeiro — Chacina em Maranguape: 4 mortos

27 de janeiro — Chacina no bairro Cajazeiras, em Fortaleza: 14 mortos

29 de janeiro — Chacina em Itapajé (Vale do Curu): 10 mortos

9 de março — Chacina no bairro Benfica, em Fortaleza: 7 mortos

28 de junho — Chacina em Quixeramobim (Sertão Central): 4 mortos

13 de julho — Chacina em Palmácia (Maciço de Baturité): 5 mortos

14 de julho — Chacina em Quiterianópolis: 4 mortos

7 de dezembro — Intervenção policial em Milagres (Cariri Cearense): 14 mortos



