Um ano depois, 19 dos 23 réus da Chacina da Sapiranga estão presos

Nas primeiras horas do dia 25 de dezembro de 2021, cinco pessoas eram mortas durante uma festa de Natal nas comunidades da Fronteira e Alecrim, no bairro da Sapiranga. Um ano depois, 19 dos 23 acusados pela chacina estão presos, conforme os registros da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP).

O julgamento, porém, segue sem data definida, já que a Justiça ainda aguarda resposta à acusação de nove dos acusados para dar início à fase de instrução. Os réus da chacina que não estão presos, conforme a SAP, são: João Victor Aguiar de Souza, Israel Silva Ferreira, Jeandson Nunes Bento dos Santos e Kevem Thyago Costa Pompeu.

Nove dos réus responderam à denúncia do MPCE alegando questões como inépcia e ausência de justa causa. Entre os argumentos utilizados estão apontamentos como a investigação baseia-se "apenas em um depoimento e em uma interceptação ilegal sem prova que um dos interlocutores era o custodiado".

O promotor Marcus Renan Palácio, por sua vez, contra-argumentou afirmando que a denúncia preenche todos os requisitos legais para o recebimento por parte da Justiça. “Além de não caber à defesa dos réus proceder com Juízo de valor acerca dos antecedentes de testemunha inquirida, foram todas as medidas empreendidas nestes autos precedidas de devida autorização judicial”, afirmou.

“Em verdade, individualizou o MPE, inclusive, as condutas dos acusados bem mais do que é comum nos casos de crimes de autoria coletiva”, destacou o promotor em outro trecho. Além dos 23 réus, seis adolescentes participaram do crime, conforme a investigação.

O dia do crime

A chacina da Sapiranga ocorreu por volta das 2 horas. A Polícia Civil colheu que o crime ocorreu porque duas lideranças da facção Comando Vermelho na comunidade da Fronteira, os réus Raí César Silva Araújo e João Ricardo Sousa da Silva, decidiram deixar a organização criminosa e passar a levantar a bandeira dos “Neutros”, também conhecidos como Massa.

Ao lado de Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, a dupla arregimentou “todos os demais acusados para que executassem os crimes”, afirma a denúncia do MPCE. Francisco Wellington é apontado ainda como “pessoa de confiança” de uma das vítimas, Israel da Silva Andrade, que seria chefe do CV do Alecrim e não teria interesse de se tornar “neutro”.

“A ordem foi de executar todos aqueles que não aderissem à nova organização criminosa Tudo Neutro”, afirmou o MPCE. “Os criminosos, inclusive, indicaram alguns integrantes da ‘Tropa da Fronteira’ para que rondassem os becos efetuando disparos e ameaçando os moradores para que, quem não integrasse a nova facção, deixasse o bairro, sob pena de serem mortos”.

Ainda conforme a denúncia, a chacina foi combinada pelo aplicativo Whatsapp. Nas mensagens encontradas no celular de um dos integrantes do grupo, João Ricardo aparece dizendo coisas como "eles ia mata nois", "melhor nois mata do que eles" e “é o que eu tô dizendo, esse cara aí que era pra matá nois, tomar nossas coisas, tem que fazer esse negócio ai".

No Campo do Alecrim, foram mortos, além de Israel, André Alexandre Rodrigues e John Lenon Holanda; já na rua José Félix de Lima, já na comunidade da Fronteira, foram mortos Mateus Ribeiro dos Santos e Ederlan Fausto. Seis pessoas ainda ficaram feridas

Outras 11 pessoas foram citadas ao longo da investigação como tendo participação no crime. Em nota, a Polícia Civil afirmou que as investigações do caso foram concluídas.Nas diligências realizadas foram apreendidos um fuzil e seis pistolas.



Saiba quem são os acusados pela Chacina da Sapiranga:

Alessandro Vieira da Silva, conhecido como Rato;

André Soares Junior, conhecido como Loirinho;

Antônio Gabriel Sousa da Silva, conhecido como Guabiru ou Sagaz;

Charles Dantas Oliveira;

Eduardo José do Nascimento, conhecido como Carioca;

Francisco Wellington Bezerra da Silva Filho, conhecido como Bombado;

Gabriel Sousa Freitas, conhecido como Biel;

Israel Silva Ferreira;

Jeandson Nunes Bento dos Santos, conhecido como Jean ou Toin;

João Ricardo Sousa da Silva, conhecido como Das Facas, RJ ou JR;

João Victor Aguiar de Souza, conhecido como Tito;

José Ivan Alves da Silva Filho, conhecido como FF ou Filho;

Kaique de Sousa Domingos, conhecido como Neguinho;

Kevem Thyago Costa Pompeu, conhecido como Maluquinho;

Mateus Acelino da Silva, conhecido como Malagueta ou MT;

Mateus Aguiar de Sousa;

Miguel Sousa da Silva, conhecido como Miguelzinho;

Nilson Lima Nogueira Filho, conhecido como Berinjela;

Raí César Silva Araújo, conhecido como Jogador;

Thiago Farias de Lima, conhecido como Guaiúba;

Tiago Pereira Mendes, conhecido como Cara de Pizza;

Vinícius Rian Inácio da Silva, conhecido como VN;

Yuri Marques Bento, conhecido como Berre.



