Com maio na metade, Ceará registra 63% das chuvas esperadas para o mês

Previsão da Funceme é que próximos dias apresentem chuvas acima da média na faixa litorânea e no Jaguaribe; quatro cidades já tiveram, em maio, precipitação acima do dobro esperado para o mês inteiro

Chegando à metade do mês, o Ceará já registrou 63% das chuvas esperadas para maio. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Segundo a Fundação, entre os dias 1º e 15, a média de chuvas no Ceará está em 57,2 mm. A série histórica considera normal para maio um valor de 90,6 mm, podendo variar entre 66,61 mm e 115,63 mm.

A ocorrência de chuvas, no entanto, não é proporcional ao longo do mês. Deste modo, não pode-se considerar que maio necessariamente superará a média. Na sexta-feira, 13, o valor estava em 32,3 mm, 64% abaixo da média climatológica.



A expectativa, porém, é que até a próxima terça-feira, 17, siga havendo chuvas além do habitual na faixa litorânea. Até o dia 24, a macrorregião do Jaguaribe é que deve receber precipitação acima da série histórica.

Cidades do Ceará receberam mais que o dobro da chuva esperada para maio

Em alguns municípios, porém, os 15 dias de maio foram de fartura nesse aspecto. Ao menos quatro cidades do Estado já registraram mais que o dobro das chuvas esperadas para todo o mês.

O destaque é em Icapuí, na macrorregião do Jaguaribe. Com 126,3 mm registrados até o momento, a cidade já está 240% acima da expectativa de chuvas para maio inteiro: a média de precipitações no município é de 37,1 mm para o mês.

Tauá, no Sertão Central e Inhamuns, está 132% acima da média (41,4 mm registrados, contra 17,8% esperados). Aurora, no Cariri, com 74,8 mm, tem 104% mais chuvas que o habitual, de 36,6 mm. Ipueiras, na Ibiapaba, chegou a 45,2 mm, 101% a mais que os 22,5 mm esperados. Ocara, no Maciço de Baturité, por fim, ainda não chegou ao dobro dos 98,5 mm da média histórica, mas, com 192,4 mm, está 95% acima do valor.

Cidades com mais chuvas no Ceará em maio

São Gonçalo do Amarante (Litoral do Pecém): 219,2 mm, média histórica de 122,2 mm; Maranguape (Litoral de Fortaleza): 204 mm, média histórica de 140,2 mm; Paracuru (Litoral do Pecém): 195 mm, média histórica de 207,4 mm; Ocara (Maciço de Baturité): 192,4 mm, média histórica de 98,5 mm; Guaiúba (Maciço de Baturité): 166,6 mm, média histórica de 145,5 mm; Horizonte (Litoral de Fortaleza): 159,1 mm, média histórica de 143,8 mm; Icapuí (Jaguaribe): 158 mm, média histórica de 126,4 mm; Limoeiro do Norte (Jaguaribe): 158 mm, média histórica de 89,2 mm; Maranguape (Litoral de Fortaleza): 158 mm, média histórica de 125,5 mm; Itaitinga (Litoral de Fortaleza): 158 mm, média histórica de 173,4 mm.

