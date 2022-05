20 pessoas são capturadas no Ceará e no Pará suspeitas de integrarem grupo criminoso

Ação da Polícia Civil resultou na prisão de 19 adultos e na apreensão de um adolescente. A operação, que aconteceu de forma simultânea em Beberibe, Fortaleza e em Belém, no Pará, aconteceu nesta sexta-feira, 13. A ação fez parte de uma operação com foco em desarticular um grupo criminoso com atuação em Beberibe.



A ação, coordenada pela Delegacia Municipal de Beberibe, tem como finalidade tirar de circulação indivíduos que têm ligação com o tráfico de drogas e grupos criminosos. Um dos alvos foi preso no bairro Passaré, em Fortaleza. Já outros 19 investigados, inclusive um adolescente de 17 anos, foram capturados em Beberibe e no Pará.

Na ofensiva, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão. Durante as vistorias, foram encontradas, na posse de dois suspeitos, uma pistola 640, munições de diversos calibres e nove gramas de maconha.

Após serem capturados, os alvos foram conduzidos à unidade policial. Dois dos investigados foram autuados em flagrante por posse ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. Agora, a PC-CE continua com as investigações com o objetivo de capturar outros indivíduos com envolvimento nas ações criminosas.



