Centro Universitário oferece atendimento de saúde gratuito para população

A X Semana do Curso de Enfermagem, realizada no Centro Universitário UniFanor Wyden, campus Dunas, conta com atividades durante todo o mês. Entre os dias 2 de maio e 15 de julho, estudantes e professores do curso atenderão gratuitamente o público.

Com o tema “O Enfermeiro como protagonista da sua própria história”, o Núcleo Integrado de Saúde (NIS) da UniFanor prestará serviços como: planejamento familiar, pré-natal, prevenção ginecológica, acompanhamento de crianças de até 5 anos, consultas relacionadas a prevenção da hipertensão e da diabetes, vacinas e eletrocardiograma (ECG).

Ao O POVO, a professora e coordenadora do curso de Enfermagem, Isabella Campello explica que a escolha do tema se deu devido aos debates feitos pelo colegiado sobre o papel do enfermeiro na saúde brasileira.

“A escolha da temática foi realizada a partir da reflexão dos membros do colegiado do curso de Enfermagem, pensando nos desafios vivenciados na pandemia, na importância desses profissionais no Sistema Único de Saúde e nas diversas redes de cuidado. Assim, concluímos que ele é um protagonista na história da saúde mundial”, afirmou.

Além dos atendimentos ao público, serão ministrados minicursos, palestras, apresentação de trabalhos científicos, mesas-redondas e apresentações artístico-culturais. Segundo a coordenadora, apesar das atividades acontecerem no campus Dunas, todos os alunos do curso estão sendo contemplados pela programação, com transporte ofertado pela reitoria para levá-los até o local.

Para participar da programação o público interessado deve agendar o atendimento por telefone (85) 3052.4865. Até a tarde desta sexta-feira, 13, 150 pessoas foram inscritas para as consultas e exames disponibilizados pela instituição, de acordo com informações do Centro Universitário.

Serviço



UniFanor Wyden oferece atendimento de saúde gratuito para população



De 2 de maio a 15 de junho, sempre de segunda à sexta-feira.

Das 14 às 17 horas

No Campus Dunas (Rua Antônio Gomes Guimarães, 150, Papicu, Fortaleza)

