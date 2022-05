Veja previsão do tempo em todo o Ceará para o fim de semana

As chuvas mais expressivas são esperadas nas macrorregiões do norte do estado. Confira a previsão do tempo em todo o Estado

De acordo com a previsão do tempo divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), na manhã desta sexta-feira, 13, o fim de semana deve ser de chuva em todo o Ceará.

A previsão aponta que até o próximo domingo, 15, a tendência é de que as chuvas mais expressivas ocorram nas macrorregiões do norte do Estado. Também se esperam chuvas no Cariri e no sul do Sertão Central e Inhamuns. De acordo com a Funceme, a intensidade da chuva deverá variar de fraca a moderada em todas as macrorregiões.

As precipitações deverão ocorrer em virtude da formação de áreas de instabilidade oriundas do oceano Atlântico as quais se deslocam em direção ao continente, assim como em razão de efeitos locais como temperatura, umidade, relevo e o sistema de brisas marítima e terrestre.

O prognóstico também destaca que na faixa litorânea, como na Capital, as precipitações são esperadas nos períodos da madrugada e da manhã, enquanto nas demais regiões ao longo do dia.

Confira a previsão da Funceme para os próximos três dias:

Previsão para Sexta (13): Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva isolada.

As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Manhã: Faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Todas as macrorregiões.

Previsão para Sábado (14): Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, alta possibilidade de chuva isolada.

As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Madrugada: Todas as macrorregiões.

Manhã: Faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Todas as macrorregiões.

Previsão para Domingo (15): Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada na faixa litorânea, na Ibiapaba, no Maciço de Baturité, no norte do Sertão Central e Inhamuns e na Jaguaribana. Nas demais macrorregiões, baixa possibilidade de chuva isolada.

As chuvas tendem a acontecer nos seguintes períodos:

Madrugada: Faixa Litorânea, Maciço de Baturité, sul do Sertão Central e Inhamuns e no Cariri.

Manhã: Faixa litorânea, sul do Sertão Central e Inhamuns e Cariri.

Tarde: Ibiapaba, Litoral de Fortaleza, Litoral do Pecém, Litoral Norte, Maciço de Baturité, Jaguaribana e norte do Sertão Central e Inhamuns.

Noite: Todas as macrorregiões.

