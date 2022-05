Casa Transformar recebe doações para pessoas da comunidade LGBTQIA+

Com dificuldade para manter seu funcionamento, a ONG recebe doações de itens de higiene pessoal, roupas, alimentação e artigos para casa

Em alusão ao dia 17 de maio, marcado pela luta contra a LGBTFobia, a Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Ceará realiza uma ação social em prol da Casa Transformar. Até o dia 18 deste mês, a Comissão estará arrecadando itens de higiene pessoal, alimentos não perecíveis e qualquer quantia dos voluntários interessados em fazer a doação.

A Casa Transformar é uma organização não-governamental de apoio e acolhimento às pessoas da comunidade LGBTQIA+ em situação de vulnerabilidade. Além de alimentação e moradia, a ONG oferece apoio financeiro, psicológico e social.

Em entrevista ao O POVO, a fundadora da Casa Transformar e primeira travesti funkeira do Ceará, Lara Nicole, destaca que a organização é mantida exclusivamente com o apoio dos doadores e voluntários que acompanham as redes sociais.

“Atualmente, passamos por um momento difícil na Casa Transformar em decorrência da crise socioeconômica que afeta o nosso País. Estamos lutando por melhorias nas condições de infraestrutura e das necessidades básicas dos nossos moradores, como alimentação, reforma dos banheiros e do pátio que utilizamos como um ambiente de profissionalização”, afirma.

No espaço, residem sete pessoas e outras 20 são atendidas com os serviços prestados pela ONG diariamente, segundo Nicole. Na Casa Transformar, os indivíduos contam ainda com atividades de formação educativa, como palestras, cursos e workshops, e esportes que estimulam o lazer e a defesa pessoal, como o jiu-jitsu.

“Desejamos que não somente neste 17 de maio, mas em todos os outros dias do ano, sempre exista o respeito e a compreensão. Nós precisamos levantar todas as bandeiras que compõem a comunidade LGBTQIA+, especialmente as que ainda continuam sendo invisibilizadas”, concluiu a fundadora da ONG.

Saiba como doar

As doações em dinheiro podem ser feitas por meio do pix da Casa Transformar ([email protected]) ou pela vakinha da ONG. Já a entrega dos mantimentos, como itens de higiene pessoal, alimentação e artigos para casa podem ser realizadas diretamente no endereço da organização, situada no bairro Siqueira, em Fortaleza.



