Reserva hídrica: açudes do Ceará terminam abril com 36,4% do volume total

Mês foi o período com melhor recepção de águas das chuvas no Estado em 2022. Desde o início do ano, o aporte foi de 3,51 bilhões de metros cúbicos (m³). Desse total, 1,63 bilhões m³ vieram em abril

O terceiro mês da quadra chuvosa no Ceará terminou deixando os açudes do Estado com 36,43% da sua capacidade total. Os reservatórios cearenses podem guardar até 18,5 bilhões de metros cúbicos (m³) de água e atualmente têm 6,73 bilhões de m³, segundo resenha diária da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) publicada nesse sábado, 30.

Desde o início do ano, o Estado teve aporte de 3,51 bilhões de m³. Desse total, 1,63 bilhões m³ vieram em abril, sendo o mês com melhor recepção de águas das chuvas no Ceará em 2022. Em janeiro, o aporte foi de 0,29 bilhões de m³; em fevereiro, 0,09 bilhões de m³; e em março, 1,51 bilhões de m³.

Comparado com o mesmo período do ano passado, o mês teve um aporte 3,6 vezes maior. Em abril de 2021, a recarga dos açudes cearenses foi de apenas 0,44 bilhões de m³.

O resultado positivo vem em um mês em que todas as regiões hidrográficas do Ceará terminaram com média de chuvas em torno ou acima da média esperada para o período. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a região Metropolitana foi a com melhores acumulados, tendo registrado média de 287,3 milímetros (mm) – um desvio de 20,4% em relação ao normal.

37 açudes sangrando

A resenha da Cogerh aponta ainda que o Ceará terminou abril com 37 açudes sangrando. Na mesma data no ano passado, o Estado tinha 20 reservatórios acima do máximo da capacidade.

Veja quais açudes estão sangrando no Ceará:



O Estado tem ainda seis açudes com volumes entre 90% e 100% da capacidade: Araras, Do Coronel, Malcozinhado, São Domingos II, Taquara e Trapiá III.

No outro extremo, 56 reservatórios estão abaixo de 30% dos volumes totais. Desses, 14 encontram-se com o volume morto, termo utilizado para definir os açudes que têm água, mas não em nível suficiente para que haja retirada para abastecimento. Outros seis estão secos (Barra Velha, Forquilha II, Madeiro, Monsenhor Tabosa, Pirabibu e Salão).

Entre os maiores açudes do Ceará, o Orós é o único com volume acima de 30%. Segundo a Cogerh, o reservatório guarda atualmente um volume de água equivalente a 48,11% da capacidade total. O Castanhão, maior do Estado, está em 21,52%. Já o Banabuiú, terceiro no rol, tem apenas 8,53%.

