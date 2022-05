Polícia captura todos os envolvidos na morte de alemão na Tabuba, em Caucaia

O homem, de 74 anos, foi morto na madrugada do dia 25 de abril após marcar encontro amoroso com duas jovens

As polícias Civil e Militar do Ceará concluíram nessa sexta-feira, 13, as capturas de todos os envolvidos na morte de um alemão de 74 anos, ocorrida no último dia 25 de abril, na praia da Tabuba, Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza).

De acordo com as informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), uma jovem de 19 anos foi presa e três adolescentes, com idades entre 15 e 17 anos, foram apreendidos. Eles são acusados de latrocínio (roubo seguido de morte) e ato análogo ao mesmo crime.

A jovem maior de idade foi identificada como Regilene Filomeno dos Santos. Ela foi indiciada pelo 31º Distrito Policial por latrocínio, por integrar organização criminosa e por corrupção de menores. O mandado de prisão contra ela foi cumprido na última segunda-feira, 9. Já os três adolescentes foram apreendidos nessa sexta-feira, 13.

De acordo com as investigações policiais, o homem havia marcado um encontro amoroso com Regilene e uma adolescente. Durante o encontro, os outros dois suspeitos entraram no imóvel e, junto com as mulheres, mataram o idoso com um objeto perfurocortante.

Com as capturas, todos os envolvidos já se encontram à disposição da Justiça.

O crime aconteceu na madrugada do dia 25 de abril, mas o corpo da vítima só foi localizado no dia 27 do mesmo mês, dentro da residência onde ele morava.

Após a identificação formal e a conclusão do laudo da perícia forense, o corpo do homem foi levado pelos familiares de volta à Alemanha, seu país de origem.