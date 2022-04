Funceme realiza seleção para graduandos e pesquisadores de diversas áreas

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) anunciou, nesta quarta-feira, 27, um novo edital para seleção de bolsistas de diversas áreas. Ao todo, são 22 vagas ofertadas para graduandos, profissionais e pesquisadores com títulos mais avançados, como doutorado. As inscrições, que ocorrem de forma gratuita e online, acontecem a partir desta quinta-feira, 28, indo até o dia 5 de maio.

Sobre o assunto Com 35,1% da capacidade total, açudes do CE atingem maior volume desde 2013

Chuvas de abril devem ficar dentro da média histórica no Ceará

Castanhão chega a 20% da capacidade hídrica; melhor volume em 7 anos

O edital engloba as áreas de Geografia, Sistema da Informação, Jornalismo, Agronomia, Geologia, Meteorologia, Engenharia Civil entre outras. A seleção se destina ao desenvolvimento de projetos de interesse da Funceme, com destaque aqueles dentro dos programas “Facilité 2050”, “Preparação aos Extremos Hidrológicos Visando Aumentar a Resiliência” e “Malha D’água e o Atendimento às Comunidades Rurais: Análise dos Benefícios Adicionais do Projeto”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Serviço:

Funceme realiza seleção de bolsistas

Prazo das inscrições: até 5 de maio

Para participar, basta acessar o edital disponível, conferir os detalhes e realizar a inscrição de forma gratuita por meio de formulário disponível na seção login.

Clique aqui e confira o edital



Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags