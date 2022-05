Dois homens são presos por envolvimento na morte de PM em Mauriti

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) prendeu dois homens investigados por participação no assassinato do policial militar José Samuel Bezerra Janoca, ocorrido na madrugada da última quinta-feira, 12, em Mauriti, a 492.8 km de Fortaleza. A captura dos envolvidos, porém, foi realizada em Caririaçu, a 467.2 km de Fortaleza.

Os homens foram identificados como Francisco Romário Farias, de 27 anos, e Murilo Massaranduba Januário, de 24 anos. Romário já responde pelos crimes de homicídio doloso, roubo de veículo e dano. Já Murilo tem passagens na polícia por roubo de veículo.

O soldado da polícia militar tinha 35 anos e, conforme investigações da PM, ele estava de folga e foi morto em uma via pública de Mauriti.

A prisão dos suspeitos de participação no crime foi possível após os policiais receberem denúncias que eles estariam seguindo do município de Barro para Juazeiro do Norte, na região Sul do Estado. Participaram da operação policiais do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi) e do Policiamento Ostensivo Geral (POG).

Após a prisão, Romário e Murilo foram encaminhados para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, a 482.9 km de Fortaleza. Ambos seguem à disposição da Justiça e foram autuados por homicídio doloso qualificado.

Denúncia

Outras informações sobre o caso podem ser fornecidas através dos números (88) 3102-1116, da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte ou no (88) 3552-1181, da Delegacia Municipal de Mauriti.