Quadra chuvosa: Fortaleza é cidade do Ceará com mais chuva em 2022

Dados parciais da Funceme indicam que até esta terça-feira, 3 de maio, a Capital tem três dos cinco postos pluviométricos com os maiores acumulados no ano

Fortaleza é o município do Ceará que acumula maior volume de chuvas desde o início de 2022. É o que indicam dados registrados pelo Calendário de Chuvas da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). São 1.761,1 milímetros (mm) de água pluvial registrados no posto de medição do Pici.

O ranking de 10 maiores acumulados do ano conta ainda com outros dois postos pluviométricos da Capital: o posto Castelão, como 1.597,1 mm, e o posto Fundação Maria Nilva/ Água Fria, com 1.539,2 mm. Os dados foram atualizados às 0h34min desta terça-feira, 3.

"O aquecimento do oceano Atlântico tropical e a formação de áreas de instabilidade que vem da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) influenciam para esse maior acumulado, que tem sido observado em toda a faixa litorânea", explica a meteorologista da Funceme Rafaela Gomes. "Chama atenção também que Fortaleza tem ao todo seis postos de pluviômetros e com isso tem um registro mais abrangente das chuvas. A gente tem uma densidade maior de informações. Municípios que tem menos pluviômetros podem acabar não registrando chuvas isoladas, ainda que tenham sido intensas", ressalta.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja o ranking de maiores acumulados de chuva de 2022 no Ceará:

Fortaleza (Posto: Pici): 1.761,1 mm

Várzea Alegre (Posto: Boa Vista): 1.587 mm

Fortaleza (Posto: Castelão): 1.579,1 mm

Fortaleza (Posto: Fund. Ma. Nilva/ Água Fria)): 1.539,2 mm

Maranguape (Posto: Fazenda Columinjuba): 1.538 mm

Palmácia (Posto: Palmácia): 1.532 mm

Iguatu (Posto: Iguatu): 1.516 mm

Caucaia (Posto: Caucaia): 1476,5 mm

São Gonçalo do Amarante (Posto: Sede): 1.461,6 mm

Ibiapina (Posto: Ibiapina): 1460,2 mm

Sobre o assunto Mais de 600 vias de Fortaleza tiveram pedidos de reparo entre janeiro e abril deste ano

Reserva hídrica: açudes do Ceará terminam abril com 36,4% do volume total

Ceará tem aumento de 503,5% no número de notificações de arboviroses

Quadra chuvosa: 47 municípios já ultrapassam média de chuvas anual

Tags