Izolda Cela inaugura Barragem Melancia, obra hídrica para abastecer a Região do Curu

Com capacidade de acumular 27,36 milhões de metros cúbicos (m³), o reservatório ofertará água para São Luís do Curu e cidades próximas; obra recebeu o investimento de R$ 27,1 milhões

Para viabilizar o abastecimento de água e a segurança hídrica da região do Médio Curu, o Governo do Estado inaugurou, na manhã deste sábado, 14, a Barragem Melancia, reservatório com capacidade de 27,36 milhões de metros cúbicos (m³) de água para abastecer o município de São Luís do Curu e cidades próximas. A inauguração contou com a presença da governadora Izolda Cela (PDT), do secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, e do prefeito Chico Abreu.

Executada pela Superintendência de Obras Hidráulicas (Sohidra) com supervisão da Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), a obra teve início em 2020 e recebeu um investimento de R$ 27.128.862,88, recurso do Estado (R$ 18.698.007,80) e da União (R$ 8.430.855,08).

Na avaliação da governadora Izolda, “o Estado vem trabalhando muito em todas as áreas que são importantes para a sociedade, porque isso representa aquilo que é essencial para melhorar a vida das pessoas. Essa área de recursos hídricos é uma das mais relevantes. Isso mostra a importância do planejamento. Uma obra dessa muda para melhor São Luís do Curu, com impacto também na região”.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além do abastecimento para a região, o reservatório funcionará como fonte de recurso hídrico para irrigação de extensa área a jusante (abaixo do barramento), e também deve facilitar a execução da piscicultura, de acordo com o governo. Atualmente, o reservatório está com quase 13% de sua capacidade.

Para o prefeito de São Luís do Curu, Chico Abreu, a entrega do reservatório é motivo para festejar. “É um momento de muita alegria. Quero agradecer o apoio ao município. Um reservatório desse é uma festa para a gente”, disse o gestor municipal.

“É uma grata satisfação voltar ao Ceará para inaugurar mais uma obra hídrica. Temos aqui um vetor para prover água à população e fomentar o desenvolvimento. Possibilita irrigação, piscicultura, agropecuária”, ressaltou Aires Nunes, representante do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Tags