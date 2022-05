Grave acidente entre carreta e moto deixa dois mortos na BR-222

Nesta manhã de sábado, 14, dois homens que ocupavam motocicleta faleceram em decorrência de colisão com um caminhão. O fato ocorreu em Irauçuba no km 172 da rodovia

Às 6h15 deste sábado, 14, dois primos que estavam em uma moto foram vítimas de um acidente fatal na BR-222. Ambos morreram após colidirem de frente com uma carreta no km 172 da rodovia federal. A tragédia ocorreu nas imediações do município de Irauçuba, a 78,5 quilômetros de Sobral. O motorista do caminhão saiu ileso.

Segundo o policial rodoviário federal Matos ao portal O Sobralense, a embriaguez do piloto foi "fator primordial" para que o acidente acontecesse. Em depoimento à Polícia, o caminhoneiro afirmou que a moto transitava em "zigue-zague", dando indícios de que o condutor da motocicleta estaria alcoolizado no momento da colisão.

Sobre o assunto 250 mil motoristas são flagrados usando celular enquanto dirigem no Brasil

Naufrágio em frente à costa porto-riquenha deixa ao menos 11 mortos

Criança de dez anos morre eletrocutada após contato com a geladeira de casa no Interior do Ceará

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A moto vinha pelo acostamento da estrada no sentido decrescente da rodovia e, por causa de um suposto susto do piloto ao se deparar com uma vala, o veículo foi desviado para frente do caminhão, que vinha em sentido oposto ao dos primos.

Devido à ocorrência, a rodovia foi interditada no local do acidente, de modo que os veículos circulavam pelo acostamento.

Tags