Semace: litoral Leste está impróprio para banho; litoral Oeste é liberado

O litoral Leste do Ceará está completamente inadequado para banho, segundo boletim da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). O índice de balneabilidade que recomenda a não entrada no mar começa já em Fortaleza, na praia da Sabiaguaba, e vai até a praia da Redonda, em Icapuí.

Destes, quatro trechos apresentam "estado de alerta", quando o índice de poluição no mar não é enquadrado como "impróprio", porém está acima do recomendável. São eles: praia da Cofeco (posto 32), reserva do Canto Verde (posto 43, em Beberibe), pontal do Maceió (posto 44, em Fortim) e praia da Redonda (posto 48, em Icapuí).

No Porto das Dunas, em Aquiraz, o índice de contaminação da água está acima do máximo recomendado. Nos demais postos, embora o grau de poluição da esteja dentro do nível de alerta, o mar é considerado impróprio devido à presença de dejetos e resíduos sólidos na água.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Tábua de Maré em Fortaleza neste fim de semana: saiba quando terá "piscininha" na praia

Praias cearenses não apresentam novas manchas de óleo desde quinta-feira

Fortaleza amanhece nublada; Ceará pode ter "chuvas generalizadas"

Praias do litoral Leste do Ceará estão quase todas adequadas ao banho

Na outra ponta do Estado, a situação é inversa. Quase todas as praias do litoral Leste são consideradas dentro dos limites recomendados para o banho, segundo a Semace. Entre o Icaraí, em Caucaia (posto 49), e a praia de Bitupitá, em Barroquinha (posto 65), há apenas dois trechos impróprios e dois em estado de alerta. Regiões com alta presença de turista, como Cumbuco, Flecheiras e Jericoacoara estão próprias para banho.

Os locais com recomendação de não entrada no mar são as praias de Camocim (posto 64) e Paracuru (posto 55). Em nível de alerta estão a praia da Taíba, em São Gonçalo do Amarante (posto 54), e a praia do Preá, em Cruz (posto 66).



Sobre o assunto Mais de oito mil litros de óleo são recolhidos das praias cearenses em 2022

Fim de semana será com possibilidade de chuvas no Ceará

Fortaleza tem 18 trechos de mar próprios para banho neste fim de semana

Recomendações de banho da Semace são de janeiro

À exceção das medições realizadas em Fortaleza, a Semace realiza análises da água das praias do Ceará apenas uma vez por mês. Segundo o órgão, o motivo é a baixa densidade populacional nestes locais, que diminui o fluxo de dejetos e resíduos jogados ao mar.

Por isso, as orientações acima são feitas com base em coletas realizadas em 28 de janeiro. As medições para fevereiro ainda não foram realizadas, e devem ser publicadas até o final deste mês.

Outras recomendações da Semace, porém, devem ser seguidas, mesmo com medições menos frequentes. O órgão indica que quem frequentar as praias não deve entrar na água após chuvas intensas, pois resíduos como esgoto não tratado podem ser carregados para o mar.

É contraindicado, ainda, o banho em locais cuja água tenha manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. Para estes locais, o órgão também recomenda que não sejam consumidos peixes e outros frutos do mar.

Mais notícias do Ceará

Sobre o assunto Juazeiro do Norte realiza 600 castrações em animais de rua com o projeto Castramóvel

Ceará tem aumento de 153,2% nos casos de arboviroses nas cinco primeiras semanas do ano

Homem é preso com 40 kg de pasta base de cocaína em Itarema; droga valeria R$ 5,5 milhões

Criança de três anos é esquecida por três horas dentro de ônibus escolar

Divórcio e guarda dos filhos: veja os números do Ceará no primeiro ano de pandemia

Imparh abre inscrições para Cursos de Extensão em idiomas e produção textual

Funsaúde Ceará: resultado final do concurso é publicado pela FGV

Bebê resgatado por atendimento aeromédico tem alta após ser internado com infecção pulmonar

Tags