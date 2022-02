Ceará tem aumento de 153,2% nos casos de arboviroses nas cinco primeiras semanas do ano

Salto foi de 738 para 1.869 ocorrências, o que representa um aumento de 153,2% nas cinco primeiras semanas de 2022 em comparação com o mesmo período do ano passado

As notificações de casos de arboviroses, como dengue, chikungunyua e zika, no Ceará registraram crescimento nas cinco primeiras semanas de 2022 quando comparadas com o mesmo período do ano passado. O salto foi de 738 para 1.869 ocorrências, o que representa um aumento de 153,2%.

LEIA MAIS | Sesa inicia operação fumacê no Cariri após crescente de casos de arboviroses no Estado

A elevação das notificações de arboviroses no Estado foi puxada pelos casos suspeitos de dengue, que cresceram de 667 para 1.470, e de chikungunya, que teve salto de 66 para 392 casos. As notificações de zika caíram de 15 para sete.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A maior incidência no Estado até o momento foi em Barbalha, na região do Cariri, além de ter sido o primeiro município a solicitar o método Ultra Baixo Volume (UBV), conhecido como fumacê, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa).

Sobre o assunto Estado de São Paulo registra mais de 2 mil casos de dengue em janeiro

Butantan busca voluntários de 12 a 17 anos para testar vacina contra Chikungunya,

Conjunto Ceará tem alto índice de infestação do mosquito da dengue; bairro recebe ações de combate

Ainda, as borrifações ocorrem de acordo com as solicitações emergenciais dos municípios, após análise epidemiológica. outros municípios da região do Cariri são monitorados pela Sesa, como Juazeiro do Norte, Crato e Brejo Santo.



Tags