Bebê resgatado por atendimento aeromédico tem alta após ser internado com infecção pulmonar

O pequeno Heitor Miguel, de dez meses, estava com quadro grave de infecção pulmonar e precisava ser transferido com urgência para um hospital de alta complexidade

Após ser resgatado pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará), por meio de atendimento aeromédico, o pequeno Heitor Miguel Beserra da Silva, de dez meses, chegou à unidade hospitalar no dia 8 de fevereiro. Na última quarta-feira, 16, com quase dez dias de internação no Hospital Regional Norte (HRN), vinculado à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), a criança recebeu alta hospitalar. O caso ocorreu na cidade de Crateús, localizada a 359,1 km de distância de Fortaleza.

O bebê estava com quadro grave de infecção pulmonar e teve de ser transferido com urgência para um hospital de alta complexidade. A coordenadora médica da clínica pediátrica do HRN, Aline Ibiapina, por meio da assessoria, disse que a criança saiu sem sequelas e que o tempo de atendimento foi crucial para a recuperação. “Ela estava com desconforto respiratório e bradicardia, mas o quadro foi revertido. A agilidade no atendimento e transferência auxiliaram no desfecho positivo”, avalia.

O resgate teve apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE).

Segundo a mãe da criança, a agricultora Bárbara Beserra da Silva, de 23 anos, Heitor estava gripado e apresentou rouquidão, de tanto chorar. O bebê foi então levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, de lá, para o HRN, no qual foi diagnosticado. “Chamaram a ambulância do Samu e o helicóptero para levar urgentemente meu filho para Sobral, porque talvez ele não fosse escapar. Foi tudo muito rápido”, relata.

Em 2022, a Central de Regulação de Urgências (CRU) de Sobral recebeu 7.827 chamados até 17 de fevereiro, sendo 3.766 referentes à regulação médica. Já o serviço aeromédico foi acionado para cinco ocorrências, entre elas está a de Heitor.



