Criança de três anos é esquecida por três horas dentro de ônibus escolar

Familiares de uma criança de três anos de idade denunciaram à Prefeitura de Acaraú o esquecimento do aluno dentro de um ônibus que faz o transporte dos estudantes da localidade de Castelhano. A criança, que estuda no Infantil III, permaneceu dentro do ônibus entre 6h40min e 10 horas, na quarta-feira, 16.

O POVO teve acesso a informações de um relatório que afirma que a Secretaria da Educação de Acaraú foi informada do fato e que as informações dos familiares da criança são de que o motorista foi abastecer o ônibus em um post da região e que retornou para a localidade. O veículo ficou estacionado próximo a um posto de combustível e um frentista que trabalha no local encontrou a criança dentro do ônibus e a levou para a casa dos responsáveis.

Após receber a denúncia, a Secretaria da Educação do Município entrou em contato com gestores da escola para apurar a situação e foram até a casa da criança com os diretores, representantes do setor de transporte escolar de Acaraú e o chefe de gabinete da Cidade. Na quinta-feira, 17, um psicólogo foi disponibilizado para que a criança iniciasse um acompanhamento psicológico.

O POVO apurou ainda que o caso não foi encaminhado à Delegacia e não foi registrado Boletim de Ocorrência (B.O). A criança, quando foi encontrada, havia feito xixi na roupa e estava sem beber água ou comer por mais de três horas. No entanto, não precisou de atendimento médico.

O POVO não divulga o nome da escola para não identificar a criança.

