Juazeiro do Norte realiza 600 castrações em animais de rua com o projeto Castramóvel

As 600 castrações foram realizadas entre abril de 2021 e fevereiro deste ano, apontando uma média de 60 procedimentos mensais feitos em Juazeiro do Norte

O projeto Castramóvel, em Juazeiro do Norte, já realizou 600 castrações em animais pertencentes a tutores em situação de vulnerabilidade socioeconômica no período de abril de 2021 e fevereiro deste ano. Atualmente, são registrados cerca de 60 castrações mensais, onde o esperado é que esse número seja ampliado à medida que novos cadastros sejam feitos.



Os tutores interessados devem procurar a sede da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos (Semasp), localizada no Parque Ecológico das Timbaúbas, portando cópia do Registro Geral (RG), do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e do Número de Identificação Social (NIS). Ainda, há a possibilidade de pessoas que cuidam de animais de rua realizarem cadastro para a realização do procedimento.

Casa da Mulher Cearense será inaugurada no dia 8 de março em Juazeiro do Norte

"Aqueles que entram como cuidadores, nós temos as documentações individuais para que possam entrar como cuidador. Por exemplo, se eu não for baixa renda, mas eu retiro animais de rua e castro, eu posso entrar com o Programa Integração Social (PIS) ou outra documentação, assinando e preenchendo termos diferenciados", explicou a coordenadora do Bem Estar Animal de Juazeiro do Norte, Joana Darc.



Em entrevista à rádio CBN Cariri nesta quinta-feira, 17, a coordenadora explicou ao jornalista Farias Júnior que o número de castrações realizadas está dentro do previsto, mas ainda não supriu a demanda existente em Juazeiro do Norte. "Precisamos urgentemente do apoio e da colaboração da população para que a gente possa fazer um trabalho com melhor êxito ainda", pontuou.

Joana ainda esclareceu que o Castramóvel não funciona circulando pelo município em busca de animais. As castrações são feitas mediante cadastro de tutores ou cuidadores. "Ele é um centro cirúrgico, é limitado e tem toda uma logística para que possa ir a um local. Eu tenho que ir, como coordenadora, fazer a avaliação e a consultoria da quantidade de animais a serem atendidos em determinado bairro", explica.

A avaliação consiste em analisar a saúde dos animais, realizar testes de leishmaniose, além da vacinação antirrábica a fim de que tudo esteja regularizado para a realização da castração. "Então, aqueles que tiverem o desejo que o Castramóvel visite seu bairro, vá até a coordenadoria para que a gente possa fazer essa programação e levar o Castramóvel ao seu bairro”, completa a coordenadora.

