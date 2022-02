Fim de semana será com possibilidade de chuvas no Ceará

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou nesta sexta-feira, 18, boletim sobre as condições meteorológicas no Ceará para os próximos três dias. De acordo com o órgão, o Ceará deverá apresentar condições mais favoráveis a chuvas generalizadas neste fim de semana com destaque para a faixa litorânea e para o centro-oeste.

Ainda nesta sexta-feira, 18, os registros deverão ser isolados em todas as macrorregiões com céu variando entre parcialmente nublado e com poucas nuvens ao longo do dia. As precipitações pontuais deverão ocorrer pela manhã no Cariri, litorais de Fortaleza e do Pecém e mais distribuídas pelo interior entre tarde e noite.

Para o sábado, 19, a expectativa da Funceme é que os primeiros registros aconteçam já na madrugada nas macrorregiões do Litoral de Fortaleza e do Cariri, expandindo-se gradualmente para o Maciço de Baturité e sul do Sertão Central e Inhamuns. Já nos demais períodos, precipitações nas demais regiões. No domingo, o cenário deverá ser semelhante ao de sábado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Nesta sexta-feira, o Ceará registrou chuvas em 43 municípios, com destaque para a cidade de Crateús, na região sertão central e Inhamuns, com 75 milímetros. Em Fortaleza, chuvas fracas foram registradas no posto do Castelão, com 0,7 mm. Ao todo, 98 municípios informaram dados, com 133 postos divulgados e 53 com registros de precipitações.

Sobre o assunto Sancionadas leis para ajudar moradores e empreendedores em Petrópolis

Camilo Santana oferece profissionais e equipamentos para ajudar nas ações em Petrópolis

Destroços de Petrópolis serão levados para margem da BR-040

Previsão para as chuvas de fevereiro a abril

O prognóstico climático divulgado pela Funceme para os próximos três meses indica 40% de probabilidade de chuvas acima da média. De acordo com a Fundação, o cenário esperado para os próximos meses se dá a partir da análise das condições atmosféricas e oceânicas e dos resultados de modelos numéricos de previsão.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a expectativa para esse recorte de 2022 é mais otimista, já que, em 2021, a maior probabilidade era de precipitações abaixo da média, o que acabou se confirmando ao final do período de três meses.



Tags