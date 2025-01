24 horas após parto, morre bebê de grávida mantida viva por aparelhos

A Santa Casa de Rondonópolis, onde Joyce estava internada, lamentou o falecimento do bebê.

Aparelhos da mãe foram desligados

Após o nascimento de Adryan, os aparelhos que mantinham Joyce viva foram desligados. O corpo dela será encaminhado para Araguaína, município no Tocantins onde ela vivia com o marido antes do casal se mudar para o Mato Grosso. O corpo do bebê será sepultado junto da mãe.