Após 4 anos, Sari Corte é intimada pelo caso do menino Miguel

Mirtes Renata e Luana Piovan / Crédito: Reprodução/ Instagram

"Diante de toda essa repercussão, dessa palhaçada que Sari e seus advogados estão fazendo em processar a Luana, pelo fato de ela cobrar a morte do meu filho, o Tribunal de Justiça de Pernambuco os intimou a apresentar as contrarrazões, que estavam faltando no processo. Diante da pressão desses dias, saiu o despacho e os advogados foram intimados. Eles têm 15 dias para apresentar, e isso é bastante importante para o andamento do processo", afirmou a mãe de Miguel.