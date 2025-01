Assentamentos rurais no Ceará podem restaurar a Caatinga e gerar R$ 3 bilhões de receita, diz pesquisa

Cerca de 90% do território do Ceará é coberto pela Caatinga, bioma que enfrenta um grave processo de desertificação no semiárido brasileiro. No entanto, uma pesquisa do Instituto Escolhas, divulgada em janeiro de 2025, aponta que investir na recuperação de áreas de Caatinga em assentamentos rurais no Estado pode ser uma estratégia eficaz para mitigar os efeitos das mudanças climáticas.

“Aliado a isso, temos o uso degradante da terra, como desmatamento. Esses fatores, em conjunto, contribuem para o agravamento da desertificação”, explica o Flávio Nascimento, professor de Geografia na Universidade Federal do Ceará (UFC) e um dos delegados do Brasil na COP16 de Desertificação.

A desertificação é um processo causado por fatores físicos e humanos que ocorrem de forma articulada, em função do aumento da temperatura e do número crescente de secas.

Para burlar o cenário, o Instituto Escolhas aponta que o uso da técnica de sistemas agroflorestais (SAFs) em áreas de assentamentos no Ceará pode ser eficaz para a recuperação de áreas degradadas. A estratégia usa práticas agrícolas que combinam a produção de alimentos com o cultivo de árvores e vegetação nativa .

“Os mercados locais teriam mais produtos, com maior qualidade e menos uso de defensivos químicos. Ajudaria a evitar a migração forçada das famílias. Além disso, haveria a criação de infraestrutura, como fábricas de beneficiamento, para a produção de polpas, castanhas, doces e outros produtos, ampliando as oportunidades econômicas na região”, ainda ressalta o professor da UFC, Flávio Nascimento.

Além da recuperação do bioma, o investimento em sistemas agroflorestais (SAFs) em áreas degradadas de assentamentos rurais auxiliaria a produzir 3,66 milhões de toneladas de alimentos e gerar 66,4 mil empregos no Ceará.

De acordo com o Instituto Escolhas, a restauração produtiva de 15 mil hectares de Áreas de Preservação Permanente (APPs) exigiria um investimento de R$ 317 milhões nos primeiros três anos e 1,33 bilhões ao longo de 30 anos de execução. A receita projetada, contudo, é de R$ 3,78 bilhões, cerca de 2,8 vezes o valor investido.

Rafael Giovanelli, gerente de pesquisa do Instituto Escolhas, aponta que investimentos oriundos do Banco do Nordeste (BNB), que tem foco no desenvolvimento regional, se encaixaria na proposta.

“Em 2025, o BNB planeja destinar R$ 100 milhões para a Caatinga. Como o projeto prevê um custo de R$ 317 milhões nos três primeiros anos, isso equivale a uma média de R$ 100 milhões por ano, valor que está alinhado ao orçamento do Banco do Nordeste”, disse.

Ao O POVO, o BNB, por meio do superintendente de Políticas de Desenvolvimento do Banco do Nordeste, Rubens Soares, afirmou que "o Conselho Deliberativo da Sudene aprovou, em dezembro de 2024, a proposta apresentada pelo Banco do Nordeste (BNB) para o direcionamento de, no mínimo, R$ 100 milhões dos recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE) para o ano de 2025. Esses recursos serão destinados a operações de crédito rural voltadas para a conservação e proteção do meio ambiente, recuperação de áreas degradadas ou alteradas, e o fomento a atividades sustentáveis na área de atuação do banco, que abrange a Região Nordeste e parte dos estados de Minas Gerais (MG) e Espírito Santo (ES)".

O superintendente acrescenta que "esse valor de R$ 100 milhões é uma referência inicial, podendo ser ajustado e, até mesmo, ampliado, conforme a demanda por projetos relacionados a essas iniciativas. Este montante representa um incremento significativo em relação ao exercício anterior, praticamente triplicando o valor alocado".