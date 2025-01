"Servir e proteger", destaca soldado da PM que auxiliou parto em Maracanaú

Com dois anos integrando a corporação da Polícia Militar do Ceará , o soldado Nardo Mazollyne da Silva auxiliou um parto ocorrido em Maracanaú , na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), no dia 11 de janeiro.

De acordo com o policial, os ocupantes do veículo solicitaram auxílio dos militares, pois não encontravam a unidade hospitalar de Maracanaú. Os agentes de segurança auxiliaram no momento do parto e em seguida levaram mãe e filha para o hospital.

"Assim que abri a porta do carro a mulher estava sentindo dores e ficamos orientando para manter a calma. Foi um parto normal, enrolamos o bebê com a toalha e entregamos nas mãos da mãe. Eu pedi que os outros dois (PMs) fizessem o trabalho de batedouro em direção ao Hospital da Mulher, onde houve o atendimento da equipe médica e de enfermagem. É uma menina. Era para estar naquele momento, Deus nos capacitou", descreve o agente de segurança.