Homem morre em acidente no Mato Grosso; irmão mata sobreviventes a tiros

A polícia do Mato Grosso procura um homem suspeito de matar os sobreviventes de um acidente entre um carro e uma caminhonete ocorrido na MT-241, no município de Nobres, a 154 km da capital Cuiabá. O fato foi registrado nesta segunda-feira, 30.

Ao portal g1 Mato Grosso, a Polícia Militar informou que o motorista do carro, identificado como Oesdras Marques Arruda Santana, de 29 anos, que morreu ainda no local, é irmão do suspeito. Outras duas pessoas teriam escapado com vida da tragédia mas foram mortas a tiros pelo suspeito que chegou depois.

Não foi informado como o crime aconteceu e nem se o suspeito perseguiu o irmão e os passageiros do carro antes do acidente. O condutor da caminhonete foi levado para uma unidade de saúde em estado grave.