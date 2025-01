Bodes invadem casa na Bahia e tornam rotina de moradores uma dor de cabeça

Bodes são animais que, naturalmente, adoram escalar. É comum vê-los em elevações pedregosas ou até mesmo em árvores, em busca de folhagem para enganar a fome. No entanto, é difícil entender por que, pelo menos três deles, escolhem invadir uma residência na Rua Francisco Ferreira Costa, no bairro da Quadra, em Conceição do Coité, no Nordeste baiano, subir no telhado e passar horas berrando enquanto correm sobre as telhas de cerâmica que protegem o imóvel do sol e da chuva.

“Os bodes gostam de subir em lugares altos porque isso faz parte do jeito natural deles de viver. Eles têm essa curiosidade e vontade de explorar para se sentirem seguros e encontrarem comida. Mesmo quando vivem com pessoas, eles continuam com esse hábito, porque é algo que aprenderam dos seus antepassados, que precisavam se virar em lugares difíceis para sobreviver”, explica Gabriel Silva, biólogo especialista em etologia.

“Eles têm como seus antepassados cabras selvagens que viviam em regiões montanhosas da Europa, Ásia e África, lugares muito altos e difíceis de andar. Esses animais aprenderam a subir em pedras e lugares inclinados para escapar de animais perigosos e encontrar comida. Por isso, os bodes de hoje, mesmo vivendo com as pessoas, ainda gostam de subir em lugares altos. É como se eles tivessem guardado essa habilidade dos seus bisavós para se sentirem seguros e explorarem o mundo”, completa.

Ainda de acordo com o especialista, em cidades do interior da Bahia, onde o clima é semiárido, muitos proprietários de animais costumam soltá-los para pastarem em locais vizinhos, já que o período do ano é de pouca chuva. Em Conceição do Coité, assim como no sertão baiano, as chuvas costumam ocorrer entre março e maio, enquanto dezembro está entre os períodos mais secos.

O aposentado Genival Cedraz Costa, um dos filhos da dona do imóvel, descobriu como os animais conseguem subir no telhado. Os bodes, diz ele, entram por uma casa vizinha que está em construção, sobem uma escada que dá acesso à laje da residência inacabada e, com apenas um pulo e muita ousadia, chegam ao telhado vizinho. “Eles vêm pastando, chegam até a Rua Francisco Ferreira Costa, entram na casa, que fica a dois metros de distância da minha mãe, e pulam até o telhado. Isso não é de agora, tem semanas.”