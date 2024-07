Mingau deve pôr prótese no crânio, diz músico do Ultraje a Rigor

Baixista do Ultraje a Rigor, Mingau está em recuperação após ser baleado na cabeça em setembro de 2023

O músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido como Mingau, está se recuperando após ter sido baleado na cabeça em setembro de 2023. A atualização do quadro de saúde do baixista do Ultraje a Rigor foi dada por Roger Moreira, parceiro de Mingau na banda de rock.

“Ele está bem de saúde e, no dia 13, vai colocar uma prótese, pois ainda está com a cabeça afundada. Então, vão colocar uma prótese no crânio dele e isso deve ajudá-lo a se recuperar…”, explicou o guitarrista em entrevista ao programa Pânico, da Jovem Pan, nesta quarta-feira, 3.

Amigo de longa data de Mingau, Roger acrescentou que, no momento, “ele não pode nem mexer direito porque está com algo [na cabeça] como se fosse uma moleira de bebê”, explicando que a região do crânio está “fundo” o que justificava a prótese de crânio.