MPCE recomenda que Governo do Estado mude critérios para aprovação de idosos em concurso

Por meio da 15ª Promotoria de Justiça de Fortaleza, o Ministério Público do Ceará (MPCE) recomenda que os órgãos do Governo do Estado alterem os critérios para aprovação de candidatos idosos no teste de aptidão física do concurso público para a área de assistência social.

De acordo com o Ministério Público, os editais dos concursos públicos não incluem limite de idade para participação, mas estabelecem as mesmas exigências físicas para os homens, independentemente da faixa etária. Para o MPCE, isso poderia prejudicar as pessoas mais idosas.