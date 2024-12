HGF passa a fazer cirurgias bariátricas e inaugura salas com transmissão da cirurgia em tempo real

Cerca de 19 pessoas estão em processo de avaliação para realizar o procedimento no HGF / Crédito: Reprodução/Luã Diógenes

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) deu início ao Programa de Cirurgia Bariátrica e também inaugurou as Salas Inteligentes. Foram investidos R$ 8 milhões em novos equipamentos para o HGF. As Salas Inteligentes possuem uma tecnologia que possibilita a transmissão em tempo real dos procedimentos cirúrgicos com internet de alta velocidade. Elas podem ser utilizadas em outros procedimentos além das bariátricas. Deste modo, médicos e especialistas de qualquer lugar do Brasil e de outros países podem acompanhar as cirurgias ao vivo, à distância, e oferecer suporte remoto imediato.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Ceará (sESA), serão duas cirurgias bariátricas realizadas nos períodos da manhã e tarde, de segunda à sexta-feira. "Nós estamos iniciando as cirurgias com as salas integradas no HGF, o primeiro hospital público a utilizar salas inteligentes no Ceará e no Brasil", explicou a titular da Sesa, Tânia Coelho, em nota enviada à imprensa.

Atualmente, há 19 pessoas em avaliação no HGF para realizar o procedimento. Elas passam pelo processo de triagem, que é fundamental para avaliar riscos e definir o melhor tratamento. A triagem começa no ambulatório de Endocrinologia, com um acompanhamento especializado que permite identificar não apenas condições físicas, mas também fatores metabólicos e hormonais que influenciam no ganho de peso e na dificuldade de perdê-lo. O novo serviço do HGF passa a integrar os atendimentos que são ofertados na Rede Sesa, que também já constavam no Hospital Geral Dr. César Cals (HGCC).