Mulher descobre gravidez após ter crise convulsiva no Tocantins

Assistente administrativa mora em Minas Gerais e estava de férias com a família quando descobriu que estava na reta final da gravidez

A assistente administrativa Mariane Rodrigues estava de férias com a família em São Salvador do Tocantins quando foi levada às pressas para o hospital após ter uma convulsão. Lá ela descobriu que estava grávida de sete meses e teria que fazer uma cesárea de emergência.

De acordo com o portal g1 Tocantins, Mariane já é mãe de dois meninos e não apresentou nenhum sintoma comum da gestação. Ela inclusive fazia uso de anticoncepcional. O bebê Mateus nasceu no último dia 3 de janeiro.



"O que percebi desde o início das minhas férias foi a pressão alta, algo que nunca tive, porém achei que fosse calor, tempo quente. Serve de alerta para todas as mulheres", detalhou ela em entrevista ao g1 Tocantins.



Família devia voltar para casa no início de janeiro

Mariane e o marido são de Tocantins, mas vivem em Querência (MT) há três anos. Ela, o marido Gerôncio Jean e o filho Pedro, de 2 anos, chegaram a São Salvador do Tocantins no início de dezembro de 2024. Eles tinham planos de visitar a família e voltar ao Mato Grosso no último dia 3 de janeiro.