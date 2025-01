Casos de Srag por Covid-19 seguem em queda no Ceará, aponta boletim InfoGripe

Tatiana Portella, pesquisadora do InfoGripe, destaca que além do aumento de casos em idosos, também está acontecendo entre jovens e adultos do Norte e Nordeste . “Como é o caso do Amazonas, Pará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe."

Em locais fechados, com maior número de pessoas e menor circulação de ar, é recomendado o uso de máscaras. Se houver sintomas, indica-se ficar em casa em isolamento. Caso não seja possível, a máscara também é recomendada.

No Ceará, os casos de Srag ligados à Covid-19 seguem em início de queda, porém os casos entre os idosos do Estado começam a dar indícios de reversão. O boletim também apontou aumento dos casos de Srag compatíveis com Covid-19 nos estados do Maranhão, Rondônia e Tocantins.

Nos estados do Acre, Alagoas, Pernambuco e Piauí e Roraima, o cenário é oscilante, com recomendação de atenção devido ao aumento de casos nas regiões Norte e Nordeste. Confira as quatro capitais com crescimento de casos de SRAG: