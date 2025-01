Exames detectam arsênio em marido e filho de mulher presa por envenenar bolo em Torres

Exames detectaram resíduos de arsênio na urina do marido e do filho de Deise Moura dos Anjos, mulher presa pela morte de três familiares que ingeriram um bolo envenenado em Torres–RS, na véspera do Natal de 2024. Outras três pessoas foram intoxicadas pelo doce, mas conseguiram sobreviver.

Mostras de urina de pai e filho foram enviadas pelo Instituto Geral de Perícias (IGP) para um laboratório do Ministério da Agricultura, que confirmou resíduos de arsênio no material coletado nos dois familiares de Deise. Agora, além de quatro homicídios, ela deve responder por outras cinco tentativas de assassinato.

Presa temporariamente desde o dia 5 de janeiro, Deise é suspeita de uma série de envenenamentos em decorrência de divergências que tinha com a família do marido. Após exumação, o IGP detectou arsênio também no corpo do Sogro da mulher, que faleceu em setembro de 2024 por uma suposta intoxicação alimentar.

No período após a morte do sogro, Deise tentou manipular a família dizendo que a causa da intoxicação teria sido uma banana. Com isso, conforme a polícia, a suspeita tentava evitar a perícia do corpo.

Atualmente, a Polícia Civil avalia pedir a exumação do corpo do pai de Deise Moura dos Anjos, que faleceu em 2020 aos 67 anos em Canoas, supostamente por cirrose. A polícia suspeita que Deise o tenha envenenado gradualmente com pequenas dose do mesmo veneno utilizado nas outras vítimas.